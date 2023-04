Soirée tranquille pour Courtois et le Real Madrid, pas de temps de jeu pour Hazard

Le Real Madrid a battu le Celta Vigo sans trembler. Thibaut Courtois a eu un gros arrêt à sortir en fin de rencontre.

Un but de Marco Asensio juste avant la pause (42e, 1-0), et un autre d'Eder Militao juste après (48e, 2-0) ont suffi au Real Madrid pour venir à bout du Celta Vigo ce samedi. Thibaut Courtois était naturellement entre les perches et Eden Hazard sur le banc pour cette rencontre.

En seconde période, Courtois permettra au Real de rester tranquillement dans le match (77e) devant Iago Aspas. Le Real Madrid reste hors de portée de l'Atlético Madrid, qui affronte le Barça ce dimanche.