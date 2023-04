Loïs Openda sur un nuage : "Mon trophée ? J'ai acheté une petite vitrine..."

Loïs Openda, élu joueur du mois de mars récemment, continue sur sa lancée avec un doublé contre Monaco ce samedi. Le Diable Rouge en est à 17 buts !

Loïs Openda est en très, très grande forme et face à l'AS Monaco, il n'y en avait que pour lui. Le Belge a été l'auteur d'un superbe doublé et d'un tout aussi superbe assist face aux hommes de Philippe Clément.

"C'était un match parfait pour nous, 3-0 à la maison avec la clean-sheet, et 2 buts, un assist pour moi. On a montré une belle personnalité", se réjouit Openda sur le site officiel du Racing Lens. "Maintenant, on a 5 points d'avance sur Monaco. Il faut se concentrer sur le prochain match contre Toulouse pour continuer".

Openda lui-même a été récemment élu Joueur du mois de mars en Ligue 1. Il en est déjà à 17 buts, et ne compte pas s'arrêter là. "Je suis en très grande forme, c'est vrai, mais j'ai été récompensé du travail collectif", relativise le Diable Rouge.

"Mon trophée ? J'ai acheté une petite vitrine...j'avais déjà reçu un trophée de joueur du mois aux Pays-Bas, il sera à côté. Ce ne sera pas le dernier", espère Openda avec un sourire.