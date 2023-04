Thorgan Hazard pourrait bientôt prendre une grande décision pour son avenir

Prêté pour la deuxième partie de saison au PSV par le Borussia Dortmund, le Diable Rouge Thorgan Hazard traverse une période compliquée dans sa carrière.

Thorgan Hazard (30 ans) pensait se relancer lors de son prêt au PSV. Le Belge avait d'ailleurs bien démarré son aventure néerlandaise, marquant face au Feyenoord pour son premier match.

Sauf que les choses ne sont malheureusement pas aussi faciles. Alors que nous sommes à la mi-avril, Hazard n'a démarré qu'une seule rencontre d'Eredivisie, avant d'être freiné par une blessure. Il n'est depuis, que remplaçant et ne s'est plus montré décisif.

En conférence de presse, le coach de Dortmund, Edin Terzic, a été questionné quant à l'avenir de Thorgan. “Il reviendra cet été et nous réévaluerons alors la situation", a déclaré Terzic. Un constat assez évident puisque le PSV ne dispose pas d'une option d'achat, mais qui laisse également supposer que le Diable Rouge pourrait ne pas rester au club de la Ruhr et se trouver une nouvelle porte de sortie. Surtout que son contrat avec le BvB se termine en juin 2024 et qu'on le voit mal prolonger.