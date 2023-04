Sans Verschaeren et Refaelov, Anderlecht a besoin de n°10

La blessure de Yari Verschaeren a déjà privé Anderlecht de son numéro 10, à proprement parler. Le départ officiel de Lior Refaelov a encore enfoncé le clou.

Un Sporting d'Anderlecht sans numéro 10 ? Impensable pour des générations de fans de football en Belgique. Pourtant, à cet instant T, alors que Lior Refaelov a officiellement été libéré par le RSCA, c'est une réalité.

En effet, Yari Verschaeren est désormais lourdement blessé, et seule sa longue absence à prévoir laissait une porte entrouverte à Refaelov. Les deux sont les seuls numéros 10 de métier du club, et la blessure du premier a remis le second dans le onze.

La chance de Stroeykens ?

Problème : Lior Refaelov n'a pas le style de jeu qui convenait à Brian Riemer. L'Israélien n'a plus l'explosivité et l'abattage nécessaires pour le jeu assez exigeant en termes de pressing que le Danois veut mettre en place...et n'a plus su mettre en place ces dernières semaines.

© photonews

Mais l'erreur de Riemer a peut-être été de s'obstiner à mettre Refaelov dans le 11 alors que le Soulier d'or 2020 n'était même plus capable de hausser le rythme face à Eupen. Mario Stroeykens, de son côté, prenait son mal en patience...mais on ne l'a jamais vraiment considéré comme un remplaçant naturel de Verschaeren et Refaelov.

Jusqu'à ce que dernier match de championnat, où le jeune Mario a été titularisé en lieu et place de Refaelov. Avec un sacré succès : enfin mobile, propre, porté vers l'avant, Stroeykens a offert une partition inédite. Et si c'était son rôle ? Anderlecht, c'est une certitude, comptait sur son jeune talent, qui avait été mis en avant à un degré rarement vu avant lui dans la campagne de réabonnement et de vente des maillots 2022-2023.

Désormais, Mario Stroeykens, qui n'a jamais que 18 ans (c'est utile de le rappeler), a peut-être trouvé "son" poste. Ça n'empêche qu'Anderlecht aura désespérément besoin d'un 10 d'expérience, capable d'amener la créativité nécessaire au milieu de terrain. Ce n'est que l'un des chantiers de Jesper Fredberg...