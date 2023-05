Burnley pousse un (ultime ?) ouf de soulagement concernant Vincent Kompany

Après une première saison couronnée de succès à Burnley, le nom de Vincent Kompany a été cité auprès de plusieurs grands clubs de Premier League.

Récemment, Vincent Kompany se serait attiré l'intérêt de Chelsea et de Tottenham. L'interêt des Blues n'étant vraisemblablement plus d'actualité, Mauricio Pochettino ayant finalement été choisi pour prendre place sur leur banc la saison prochaine, il restait encore celui de Tottenham.

Et que les fans des Clarets se rassurent : Kompany se serait plus sur la liste de Tottenham. ESPN avance en effet que les Spurs se concentrent sur deux dossiers, ceux de Julian Nagelsmann et Arne Slot (Feyenoord Rotterdam).

Récemment, le Daily Mail annonçait d'ailleurs que Kompany avait pris la décision de continuer l'aventure avec Burnley. De quoi définitivement fermer la porte à d'autres prétendants ?