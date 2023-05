La Gantoise proche de conclure un transfert étonnant

Selon le média australien The West Australian, Keegan Jelacic (20 ans) devrait rejoindre La Gantoise en provenance de Perth Glory. Le jeune milieu offensif australien, international U23, doit encore passer ses tests médicaux.

Jelacic est sous contrat à Perth jusqu'en 2025 et est estimé à 200.000 euros par Transfermarkt. Cette saison, il a disputé 22 matchs en A-League pour 2 buts et 4 passes décisives. On ignore si Jelacic renforcera les U23 gantois en Nationale 1, ou l'équipe A.

According to @BenSmith94 from The West Australian, @PerthGloryFC midfielder Keegan Jelacic is set to sign with a club in the Belgian Pro League - subject to passing a medical. 🇦🇺📝🇧🇪 pic.twitter.com/9fNhRwgykI