📷 "Personne ne croyait en nous !" : les fantastiques images de communion à Burnley après le titre de Kompany

Ce fut une grande fête ce mardi dans les rues de Burnley. Les joueurs et le staff ont paradé à bord d'un bus ouvert, entourés par plusieurs milliers de fans.

Arrivés en haut de l'hôtel de ville, ce fut ensuite au tour de Vincent Kompany de tenir un discours triomphal, entre tristesse et émotion.

"C'est incroyable. Vraiment incroyable. Wow", s'étonnait Kompany. "Personne ne croyait en nous, mais regardez maintenant : nous avons été les meilleurs dans cette compétition."

Rendez-vous la saison prochaine, en Premier League !

