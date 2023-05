Deux Rouches incertains, mais peut-être le retour d'un absent de longue date pour la réception de Westerlo

Ce samedi soir (20h45), le Standard de Liège recevra Westerlo lors de la troisième journée des Playoffs 2.

Petit casse-tête en vue pour Ronny Deila à propos de l'équipe qu'il va devoir aligner samedi lors de la réception de Westerlo. "Philip (Zinckernagel) est fit et disponible, mais William Balikwisha (cheville) et Merveille Bokadi (aine) sont incertains. Nous ne voulons pas prendre le moindre risque et nous prendrons la décision finale ce vendredi", a confié Ronny Deila qui peut compter sur le retour d'un absent de longue date.

"Nathan Ngoy ne devrait normalement pas être disponible si on respecte la marche à suivre, mais nous pourrions faire une exception ce week-end en le reprenant dans l'équipe si le staff médical donne son aval. En effet, si Bokadi est indisponible, étant donné que Lucas (Noubi) est suspendu, Nathan serait alors dans l'équipe", a expliqué le technicien norvégien qui devrait alors aligner Hautekiet et avoir Ngoy sur le banc.

"Il a faim de matchs"

Absent des terrains depuis le 9 septembre dernier, Nathan Ngoy a repris le chemin des entraînements depuis le mois d'avril. "Il a faim de matchs même si nous le protégeons le plus possible. Il n'éprouve plus aucune douleur, il est en forme. Physiquement, c'est une bête. Il sera un joueur important la saison prochaine", a souligné le T1 des Rouches.