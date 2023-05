Le Cercle sur la piste d'un gardien roumain, grosse concurrence sur le dossier

Le Cercle de Bruges devra bientôt se séparer de son excellent gardien Radoslaw Majecki, propriété de l'AS Monaco. Les Groen en Zwart sont alors à la recherche d'un nouveau portier.

Selon Het Laatste Nieuws, le Cercle se serait lancé sur la piste de Mihai Popa. Il s'agit d'un gardien roumain âgé de 22 ans. Il joue depuis deux saisons au FC Voluntari.

Le gardien est en fin de contrat cet été, ce qui rend un transfert libre possible. Une piste intéressante financièrement, donc.

Le club brugeois devra cependant faire face à une solide concurrence. Le Lech Poznan - entraîné par un certain John van Den Brom (ex-Anderlecht et Genk) serait aussi intéressé, au même titre que le Torino et Palerme.