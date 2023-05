Il était l'un des plus grands talents de la Pro League : enfin épargné par les blessures, Giorgi Chakvetadze peut-il revenir ?

Vous rappelez-vous de Giorgi Chakvetadaze ? Le surdoué géorgien de La Gantoise n'a pas été épargné par les blessures, mais explose enfin, alors qu'il n'a que 23 ans.

Ces derniers mois, l'Europe du football a découvert Khvicha Kvaratskhelia, le prodige géorgien du Napoli. Un artiste venu du Caucase, devenu en une saison à peine l'un des meilleurs joueurs de Serie A après avoir été celui du championnat russe.

Mais le football belge a aussi eu son grand talent géorgien : Giorgi Chakvetadze (23 ans), qui enchantait les suiveurs de la Pro League à coups de dribbles et d'arabesques sous les couleurs de La Gantoise. Malheureusement, Chakvetadze a enchaîné les pépins physiques : ses saisons 2019-2020 et 2020-2021 sont quasi-blanches, ruinées par des blessures au moment où il aurait dû éclore.

Vanhaezebrouck va-t-il lui redonner sa chance ?

Quand Giorgi Chakvetadze signe en 2017, à 17 ans, à la Ghelamco Arena, il est vu comme l'un des grands espoirs du football européen. Hein Vanhaezebrouck, cependant, n'en est pas le plus grand fan, et Chakvetadze explose surtout en 2018-2019, sous Yves Vanderhaeghe (31 matchs, 6 buts, 9 assists).

La saison de la confirmation n'aura pas lieu, le feu follet géorgien enchaînant les blessures. Et depuis deux ans, Chakvetadze, qui arrive en fin de contrat en juin prochain, a été prêté. Avec, enfin, le déclic cette saison au Slovan Bratislava : 45 (!) matchs toutes compétitions confondues, pour 9 assists.

De quoi convaincre La Gantoise de le prolonger, quitte à mieux le vendre ? Un temps évalué à 9 millions d'euros, l'international géorgien (15 caps, 7 buts) n'en vaudrait plus que 2,2 désormais. Peut-être sera-t-il laissé libre, auquel cas il intéresse déjà le Slovan, mais aussi le Rapid Vienne et Aberdeen. Un club belge se rappellera-t-il des coups d'éclat de Giorgi Chakvetadze et tentera-t-il le coup...?