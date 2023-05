Ronny Deila évoque l'un de ses tauliers en fin de contrat : "Je veux le conserver, il a l'ADN du Standard"

Arrivé en bord de Meuse lors du mois de janvier 2018 en provenance du PAOK Salonique pour un montant de 2,5 millions d'euros, le milieu de terrain fait partie des tauliers du matricule 16.

Depuis que Gojko Cimirot a retrouvé sa place de titulaire dans l’entrejeu, le Standard de Liège est plus performant. En fin de contrat, l'international bosnien attise les convoitises, mais les Rouches aimeraient le conserver. Une réunion avec son agent a eu lieu cette semaine pour évoquer une prolongation de contrat avec une réduction de salaire de 40%. "Je n'y étais pas, donc je ne suis au courant de rien. Ce que je sais c'est que je veux conserver Cimi. Il a l'ADN du club et c'est un super joueur. J'espère vraiment que nous allons le prolonger au moins pour la saison prochaine et plus si possible", a confié Ronny Deila en conférence de presse.

Le joueur âgé de 30 ans va-t-il poursuivre l'aventure en s'asseyant sur une partie de son salaire ou partir vers d'autres cieux ? Son départ serait en tout cas une grosse perte pour les Rouches.