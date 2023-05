Le choix le plus important de la carrière de Roméo Lavia est peut-être arrivé

C'est désormais officiel, Southampton est relégué en Championship. Le jeune milieu de terrain va devoir choisir le club qui va l'accompagner vers les sommets en Angleterre, et il ne faudra pas se tromper.

C'est loin d'être une surprise. Depuis sa défaite ce samedi contre Fulham (0-2), Southampton est officiellement relégué en Championship. C'est Carlos Vinicius qui a ouvert les hostilités pour les Cottagers, avant qu'un Aleksandar Mitrovic tout juste revenu de sa suspension de huit matchs ne double la mise.

Un premier moment compliqué dans la carrière de Roméo Lavia, qui ne subira cependant pas trop les contraintes de cette relégation. Le jeune milieu de terrain est courtisé partout en Angleterre et devra faire le bon choix. Arsenal, Liverpool, Manchester City, United et même Newcastle et Tottenham, tous sont tombés sous le charme du jeune Diable Rouge.

Maintenant le maintien officiellement abandonné, Lavia va pouvoir se concentrer sur son futur et le transfert qui l'attend. Le choix sera crucial, c'est son arrivée vers les sommets de la Premier League qui en dépendent.