Gift Orban est insatiable : "J'en veux toujours plus, je vis de buts"

Gift Orban, c'est quatorze buts en championnat, et ce en moins de quatre mois. Grâce à son triplé et un but de Cuypers, La Gantoise a écrasé le Cercle de Bruges (0-4) samedi soir lors de la troisième journée des Playoffs 2.

Gift Orban a planté un nouveau triplé lors du déplacement de Gand au Cercle. Son troisième but est un véritable bijou : un lob magnifique pour tromper Majecki. "Trois buts ne me suffisent pas. J'en veux toujours plus, je vis de buts", a déclaré Gift Orban à l'issue du match. © photonews "Chaque attaquant veut marquer le plus de buts possible. J'en veux toujours plus et chaque match compte pour moi, y compris celui-ci." Risque L'entraîneur Hein Vanhaezebrouck est lui aussi très clair. "C'est un phénomène, mais les choses auraient tout aussi bien pu se passer autrement. S'il avait connu des semaines moins fastes au début, on aurait pu le critiquer. C'était un risque de l'acheter à un si jeune âge pour une telle somme d'argent."





