L'Union prête à finir la saison en boulet de canon : "Les Play-offs commencent maintenant pour nous"

L'Union Saint-Gilloise a remporté une très belle victoire ce dimanche face à Genk (3-0). Senne Lynen avait toutes les raisons d'être satisfait en après-match.

L'Union semble avoir trouvé son équipe-type, mais Senne Lynen a souligné la grande importance des remplaçants depuis le début de la saison. "Oui, disons qu'on a une équipe de base. Mais en championnat, les remplaçants ont fait la différence. Il faut aussi leur donner du crédit. Je pense que c'est bien d'avoir un peu de continuité. Nous sommes beaucoup dans le noyau."

Les Bruxellois auraient pu aussi dépasser l'Antwerp, mais un but de Vermeeren dans les dernières secondes face à Bruges en a décidé autrement. "Je n'ai vu que le dernier but. Un nul, ça aurait été mieux. Nous avons tout entre nos mains. On doit se concentrer sur nos matchs."

Avec ce 6/6, l'Union définitivement relancée. "Comme le coach a dit, les Play-offs c'est souvent des bons et des mauvais moments. On a très mal commencé, mais on a ensuite très bien réagi. Ca fait du bien de gagner maintenant. Les Play-offs commencent vraiment maintenant pour nous, parce qu'on se sent bien."