Thorsten Fink dévoile son plan pour affronter Anderlecht

Le Racing Genk et le Sporting d'Anderlecht s'affrontent ce jeudi soir en 1/8e de finale de la Coupe de Belgique. Thorsten Fink ne fera que peu tourner son effectif, tout comme Besnik Hasi.

Suite et fin des 1/8es de finale de la Croky Cup, ce jeudi soir. En tête d'affiche, une rencontre entre le Racing Genk et le Sporting d'Anderlecht, deux habitués du haut de tableau.

Les matchs de Coupe de Belgique sont souvent l'occasion pour un entraîneur de faire tourner son effectif. Cependant, Thorsten Fink a confié en conférence de presse qu'il n'avait pas l'intention de le faire. "Ce n'est pas nécessaire, même s'il y aura certainement deux ou trois changements", a-t-il déclaré, cité par Het Laatste Nieuws.

Thorsten Fink dévoile une partie de sa composition

L'entraîneur allemand a dévoilé quelques détails de son plan. "Seul Yira Sor pourrait être titulaire à la place d'Adedeji-Sternberg, car je m'attends à ce qu'Anderlecht joue plus haut. En pointe, Oh sera assurément dans le onze de départ", a-t-il déclaré.

Quelques changements, mais tout de même une équipe type, donc, pour Genk. Tout comme Besnik Hasi, Thorsten Fink ne changera pas non plus son gardien de but. "Hendrik Van Crombrugge sera titularisé."

