Malines se sépare d'un cadre après une saison pourrie par les blessures

Lucas Bijker a quitté le KV Malines. L'arrière gauche néerlandais n'a en effet pas prolongé son contrat. Il aura joué 5 ans pour le club.

Le latéral quitte le club avec sans doute un goût amer. Titulaire la saison dernière, il s'était blessé en fin de phase classique. Cette saison fut encore plus dure : il s'est rompu les ligaments croisés puis s'est blessé au mollet. Il n'aura au total joué que 6 rencontres tcc cette saison.

Arrivé à Malines en 2018 en provenance de Cadix et promu en 2019, l'ancien d'Herenveen et de Cambuur est donc agent libre et devra se trouver un nouveau challenge.