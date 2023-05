Un grand talent belge signe son premier contrat pro en Bundesliga

Ibrahim Digberekou (18 ans) a signé son premier contrat professionnel au Borussia Mönchengladbach, où il évolue avec l'équipe U21. International belge U18, Digberekou évolue à 'gladbach depuis son enfance, lui qui est né à Eupen, en communauté germanophone.

Digberekou est un jeune défenseur central prometteur, qui ne cache pas ses ambitions : "C’est totalement mon rêve de devenir professionnel ici. Je dois maintenant continuer à travailler dur sur mon jeu pour pouvoir atteindre mon objectif principal à l’avenir", déclare-t-il dans le communiqué de sa signature de contrat.

18-year-old defender Ibrahim Digberekou has signed his first professional contract with the club. Congrats, Ibo! 💚



📰 https://t.co/SYq2cgzNMn pic.twitter.com/NqpSSg9qFd