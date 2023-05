Un Diable Rouge officiellement relégué avec son club, une affaire en or pour le mercato estival ?

Les verdicts tombent en cette fin de saison, y compris dans les différentes luttes de bas de classement. Cela n'a pas souri au Hertha Berlin et Dodi Lukebakio, relégués en deuxième division.

On ne peut pas dire que Dodi Lukebakio soit à pointer du doigt dans la relégation du Hertha Berlin. Avec 11 buts et 4 assists, l'ancien d'Anderlecht et de Charleroi a tout fait pour garder le club parmi l'élite mais cela n'a pas suffi. Pourtant le Diable Rouge a bien cru mettre son équipe sur la bonne voie face à Bochum avec une douzième réalisation. Mais le VAR en a décidé autrement en annulant son but.

Ce n'était que partie remise pour les Berlinois qui ouvraient le score via Lucas Tousart peu après l'heure de jeu. Mais alors que la victoire était obligatoire pour encore croire au maintien, le Hertha encaissait l'égalisation lors de la dernière minute de temps additionnel. De quoi rendre encore plus amer le goût de la descente.

Vu le niveau qu'il a atteint ces dernières saisons, il paraît peu probable de voir Dodi Lukebakio accompagner le club en deuxième division. En fin de contrat en juin 2024, il ne devrait donc pas s'en aller à prix d'or. Une affaire à saisir lors du prochain mercato.