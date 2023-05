"On a pas respecté le football" : la grosse gueulante de Will Still

L'entraîneur de Reims était remonté après le partage 2-2 face à Angers. Son groupe en a pris pour son grade.

Ne pas l'emporter face au bon dernier du classement après avoir mené deux fois au score ferait sortir n'importe quel entraîneur de ses gonds. Will Still n'a pas fait exception à la règle en conférence de presse après le 2-2 de Reims contre Angers : " On ne s'est pas respecté, on n'a pas respecté le foot et on ne mérite pas de gagner ce match-là. On prend deux buts catastrophiques. Je suis le premier responsable, je n'ai pas réussi à transmettre ce qu'il fallait aux joueurs. Mais tu peux mettre toute ton énergie, parler et donner de la vidéo à la mi-temps, si les joueurs ne sont pas capables de défendre après 20 secondes, voilà ce qui se passe".

Après sa formidable série d'invincibilité, Reims semble accuser le coup en cette fin de saison. Un constat que partage l'ancien entraîneur du Beerschot : "Par moments, l'état d'esprit général n'est pas à la hauteur. On a l'impression qu'on a pressé le citron jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien et aujourd'hui, on le ressent dans nos prestations. On aurait pu grimper à la huitième ou neuvième place si on avait gagné, mais on se tire une balle dans le pied en défendant comme des cons".

A deux journées de la fin du championnat, Reims est onzième, dans un mouchoir de poche avec Lorient et Nice (qui comptent un point de plus) et Clermont, deux points plus haut.