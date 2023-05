Éric Deflandre : "C'est phénoménal ce qu'on a pu faire chez nous"

Ce samedi soir, le RFC Liège a terminé sa saison en beauté avec un large succès contre Knokke (6-2) lors de la dernière journée de Nationale 1.

Le RFC Liège a étrillé Knokke (6-2) ce samedi soir à Rocourt devant plus de 4.500 supporters présents grâce à des réalisations de Mouhli (13e), Perbet (28e, 35e et 90e), Cavelier (75e) et Van Den Ackerveken (85e). Les visiteurs ont réduit le score via Bailly (55e) et Van Den Bossche (64e).

Le matricule 4 a terminé la saison en beauté lors de cette dernière journée de Nationale 1. "On a fait pratiquement le plein à domicile avec 17 victoires et 2 partages sur 19 rencontres. C'est phénoménal ce qu'on a pu faire chez nous sur une saison complète. Finir avec un 6-2 et avoir la meilleure attaque de N1 (99 buts). C'est dommage de ne pas avoir dépassé la barre des 100 goals. Une grosse saison et beaucoup de satisfaction", confie Éric Deflandre à l'issue de la rencontre.

"Aucune déception par rapport au titre"

Le RFC Liège, à égalité de points avec le Patro Eisden mais avec une victoire en moins, termine deuxième derrière les troupes de Stijn Stijnen. "Aucune déception par rapport au titre. On savait que le Patro gagnerait son dernier match à domicile. On voulait aussi gagner de notre côté et faire la fête avec nos supporters. Terminer la saison avec 86 points, c'est énorme et on n'aura pas l'occasion de vivre cela de sitôt", a souligné le T2 des Sang et Marine.

"Peu d'équipes peuvent se targuer d'être suivies par autant de fans"

Le jeu proposé par le matricule 4 et la présence massive de son douzième homme sont de bon augure pour la saison prochaine. "Ils sont toujours là derrière nous à domicile comme en déplacement. Ce sont nos supporters qui sont les plus nombreux à faire les déplacements en N1. C'est énorme et peu d'équipes peuvent se targuer d'être suivies par autant de fans. La force de tout un club : direction, staff, joueurs et supporters ! Une osmose présente à tous les niveaux", a conclu Deflandre.