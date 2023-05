Enfin la porte qu'il fallait pour un prêt de Charles De Ketelaere ?

Après une saison catastrophique, le jeune Diable Rouge pourrait être prêté en Série A pour faire ses armes et reprendre confiance, à l'abri de la pression milanaise.

Arrivé cet été contre un montant de près de 35M€, Charles De Ketelaere a complètement manqué ses débuts en Série A et n'a pas encore inscrit le moindre but cette saison. S'il reçoit le soutien de ses coéquipiers, du comité d'administration et de son entraîneur Stefano Pioli, le Belge n'y arrive pas et devient la cible première des médias italiens.

La saison prochaine, De Ketelaere ne pourra pas se manquer après une première saison de rodage et sera surveillé par tous. Si un prêt semblait une bonne option pour une saison à l'abri de la pression milanaise, Stefano Pioli ne voulait pas se séparer du joueur qu'il pense crucial pour l'avenir.

Cela fait d'ailleurs quelque temps que Monza, situé à 30 minutes de Milan et probable future destination de Zlatan Ibrahimovic (qui soutient publiquement CDK depuis le début de la saison), s'est manifesté pour la location de l'ancien Brugeois, chose refusée par le coach de l'AC jusqu'ici. Mais selon les informations de La Gazetta dello Sport, les événements seraient en train de changer.

En effet, Stefano Pioli serait en train de se convaincre qu'un prêt est finalement la meilleure option pour Charles De Ketelaere. Contre l'idée au début du débat, l'entraîneur italien serait de plus en plus ouvert à un départ temporaire du joueur de 22 ans. Évidemment, Monza reste l'option privilégiée par tous... pour le moment.