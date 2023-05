Cette fois, c'est fini : Ronny Deila quitte le Standard avec effet immédiat

Après que le Standard ait annulé sa conférence de presse, le club a annoncé le départ de Ronny Deila. Le Norvégien va rejoindre Bruges.

On s'attendait à ce que Ronny Deila soit encore sous le feu des projecteurs ce jeudi, devant donner sa conférence de presse hebdomadaire au beau milieu de fortes rumeurs (voire affirmations) l'envoyant coacher le Club de Bruges.

Le Standard a apparemment souhaité mettre la poussière sous le tapis. Ronny Deila ne se présentera pas devant la presse ce jeudi, à deux jours de la réception du Cercle de Bruges. Une décision inhabituelle et même rarissime.

Et pour cause : comme l'annonce La Dernière Heure, le choix de Ronny Deila est fait. Le Norvégien quitte le Standard pour le FC Bruges, et la direction a décidé de ne pas le laisser annoncer cette décision en conférence de presse. C'est désormais acté : Ronny Deila et le Standard, c'est fini.

Ce samedi sur le banc, deux hommes sont candidats pour prendre place à titre d'entraîneur intérimaire (Efrain Juarez, T2 de Deila, l'accompagnant à Bruges) : Geoffrey Valenne, T3, et Réginal Goreux, directeur de l'Académie.