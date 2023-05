Michel Preud'homme tente d'expliquer le licenciement de Carl Hoefkens par Bruges

Toujours au micro d'Eleven, le Belge est également revenu sur le départ de Carl Hoefkens dans son ancien club.

"Je ne sais pas si Hoefkens était une mauvaise décision car quand on voit le parcours de Carl, c'était pas mal", confie Michel Preud'homme au micro d'Eleven. "Quand on regarde la qualification et les groupes de la Champions League, c'était quand même impressionnant. Tout le monde parlait d'un Bruges extraordinaire et de son travail."

Malgré ce beau parcours en Europe, le Club avait toutefois décidé de mettre fin à sa collaboration avec son ancien joueur : "Il n'y a pas eu de continuité et des changements ont été faits. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je crois que ça a été pour surprendre les joueurs, prendre un entraîneur qu'ils ne connaissaient pas, et essayer de créer un choc. Je crois que c'était l'idée."

"Après coup, on peut dire que ça n'a pas fonctionné. Il y a des gens qui doivent prendre des décisions avant et des gens qui jugent après. Si une mauvaise décision a été prise en 14 ans, alors c'est un succès phénoménal", salue MPH.