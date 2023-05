Scénario fou en Allemagne, cauchemar pour Dortmund : le Bayern est champion !

Bien malin qui aurait pu prédire un tel scénario en Allemagne. Le Borussia Dortmund est passé du rêve au cauchemar en se loupant complètement contre Mayence.

Tout était prêt à Dortmund pour que la fête soit totale et pour qu'une marée humaine Jaune & Noir célèbre le premier titre du Borussia depuis 11 ans. Pour ce faire, il suffisait de battre Mayence à domicile dans un Signal Iduna Park en feu.

Mais bien vite, l'ambiance s'est refroidie. Une superbe tête de l'ancien gantois Andreas Hanche-Olsen climatise le stade à la 15e minute (0-1). Le cauchemar ne faisait que commencer : alors que le VAR signalait dans la foulée un penalty en faveur du Borussia Dortmund, Sébastien Haller se loupait (18e).

Pire : quelques minutes plus tard, profitant d'un laxisme étonnant et de la panique palpable, Karim Onisiwo place sa tête, et la main de Kobel est bien trop molle (24e). C'est 0-2, et le Borussia Dortmund n'en touche pas une. Les phases de construction sont brouillonnes, et aucun but ne tombe avant la pause pour relancer la machine.

Edin Terzic change les choses dès la 40e en faisant rentrer Marco Reus, puis Youssoufa Moukoko à la mi-temps. Mais Mayence passe tout près du 0-3, tandis que Haller ne profite pas des nombreux centres envoyés. Le duo Giovani Reyna et ... Julien Duranville monte au jeu et amène un peu de peps, le Belge notamment réussissant quelques dribbles et centres magnifiques...mal exploités.

Puis, en fin de match, la folie : après que Raphaël Guerreiro ait recollé au score d'une frappe de seconde ligne (69e), le FC Cologne égalise dans l'autre rencontre - virtuellement, pendant 10 minutes, le Borussia est champion en perdant à domicile.

Jamal Musiala, à la 89e, remettra cependant le Bayern en tête du côté de Cologne, et même le 2-2 en toute fin de match signé Sule (90e+6) ne change rien. Et les larmes coulent au Signal Iduna Park : cet échec est peut-être le plus cinglant des 10 dernières années sans titre pour le Borussia.