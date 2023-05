Dejaegere parle de son futur et sans la moindre larme

L'Ancien Buffalo ne prolongera pas l'aventure à Toulouse où il a été champion de Ligue 2 et a remporté la Coupe de France.

Brecht Dejaegere n'a plus d'avenir au FC Toulouse. L'ancien joueur du KV Courtrai et de La Gantoise n'a pas signé de prolongation de contrat. Après son dernier match au Stadium, Dejaegere a réagi avec émotion.

"Je n'ai pas pleuré", a déclaré Dejaegere aux journalistes après le match nul 1-1 contre Auxerre. "J'ai essayé de contrôler mes émotions et j'ai réussi. J'ai eu un peu de mal quand les autres avaient les larmes aux yeux, parce qu'ils sont devenus des amis et qu'on ne voit pas ça souvent dans le football".

Dejaegere a vécu une période fantastique avec Toulouse. "Quand je suis arrivé ici, le club n'allait pas très bien. Mais petit à petit, on a réussi à en faire une belle histoire. Et maintenant ? C'est comme ça dans le football. Je vais garder pour moi ce qu'il va se passer dans mon futur et en profiter d'abord."