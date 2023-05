Hein Vanhaezebrouck félicite l'un de ses joueurs : "Il est doublement heureux"

Hein Vanhaezebrouck était un entraîneur satisfait samedi soir puisque La Gantoise a remporté une nouvelle victoire contre Westerlo (1-3) et a pris les trois points.

La Gantoise était déjà assurée de la victoire finale dans ces Playoffs 2, mais Hein Vanhaezebrouck n'a pas aligné d'équipe B samedi soir. Avec sa meilleure équipe possible, il a affronté le KVC Westerlo. Gand s'est laissé distancer, mais a ensuite renversé la vapeur. C'est ainsi que les Buffalos se sont finalement imposés 1-3 en Campine.

"Nous avons été menés au score après un but astucieux de Nacer Chadli. Heureusement, nous avons réussi à marquer très rapidement. C'était très important. Si vous ne le faites pas, ils peuvent continuer sur leur lancée et vous pouvez prendre un deuxième but. Nous avons marqué très rapidement et nous avons eu un moment où nous avons pu consulter certains joueurs, ce qui nous a permis de mieux rentrer dans le match par la suite", a analysé Hein Vanhaezebrouck lors de la conférence de presse d'après-match.

"En deuxième mi-temps, Westerlo avait encore de bonnes intentions, mais il était beaucoup moins tranchant. Nous avons attendu patiemment et nous avons ensuite profité de nos moments forts pour remporter le match", a poursuivi l'entraîneur des Buffalos. Hugo Cuypers et Tarik Tissoudali ont chacun saisi leur chance et Gand s'est finalement imposé 1-3. "Pour terminer, je tiens à féliciter Tarik (Tissoudali). Il a suivi une rééducation très longue, mais aussi très bonne. Il a tout fait comme un vrai professionnel, il a déjà montré beaucoup de bonnes choses, mais il n'a pas eu la chance de finir jusqu'à présent. Il est donc doublement heureux aujourd'hui qu'il ait encore réussi à marquer au cours de cette saison. J'espère qu'il retrouvera sa forme la saison prochaine", a conclu Vanhaezebrouck. Tissoudali aura peut-être l'occasion de marquer à nouveau contre le Standard la semaine prochaine à la Ghelamco Arena.