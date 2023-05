L'Antwerp pour la gloire, l'Union pour y croire

Ce dimanche après-midi (13h30) se jouera le match le plus important de la saison. L'Antwerp reçoit l'Union Saint-Gilloise. Quelle que soit l'issue de la rencontre, elle sera décisive dans la course pour le titre.

L'attente des supporters des deux camps arrivera bientôt à son terme. Dans un Bosuil survolté, l'Union tentera de déjouer le plan de l'Antwerp et de prendre trois points d'avance avant l'ultime journée. Les Anversois ont, quant à eux, rendez-vous avec l'histoire.

© photonews

Côté bruxellois, la tendance est au positif. L'Union s'est en effet très bien reprise après son début de play-offs manqué sur son terrain face à l'Antwerp. Un 7/9 plus tard, les voilà bien positionnés, en bonne forme.

Comme les supporters que nous avons interviewé avant ce match l'ont précisé, un match nul ne serait pas un mauvais résultat pour l'Union, qui accueillera alors Bruges lors de la dernière journée avec l'avantage de son terrain. Mais il est certain qu'il est bien mieux de gagner cet après-midi....

Mais ce sera loin d'être une promenade de santé. Parce qu'en face, cet Antwerp-là semble lancé comme une balle, vers son premier titre de champion de Belgique depuis 1957.

Au vu du niveau de jeu affiché par l'Antwerp lors de ces play-offs et du déroulement de ceux-ci - on pense bien sûr au 3-2 face à Bruges, une remontée folle considérée comme celle d'un futur champion -, on oublierait presque que les hommes de Mark van Bommel sortent d'une défaite 2-0 face au Club. Tant mieux, le spectacle n'en sera que plus beau.

En cas de victoire et grâce à son demi-point glané au moment du décompte réalisé pour les play-offs, l'Antwerp sera champion ce dimanche. Ce dimanche promet d'être absolument torride du côté du Bosuil.