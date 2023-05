Un ex-Sérésien élu meilleur joueur de Ligue 2, des anciens du Standard mis à l'honneur

La 31e cérémonie des Trophées UNFP récompensant les meilleurs acteurs de la saison en France se déroulait ce dimanche.

Les Trophées UNFP ont rendu leur verdict ce dimanche, au lendemain de la 37e et avant-dernière journée de Ligue 2.

L'ancien Sérésien Georges Mikautadze (22 ans) a été élu meilleur joueur de Ligue 2 de la saison. Meilleur buteur du championnat avec 23 buts au compteur, le joueur du FC Metz a été préféré à l'ancien Standardman Niels Nkounkou (ASSE), Josh Maja (Bordeaux), Victor Lekhal (Le Havre) et Jean-Philippe Krasso (ASSE).

Meilleur buteur et deuxième meilleur passeur du championnat, il a éclaboussé les terrains de son talent ☨



Georges Mikautadze remporte le Trophée UNFP du Meilleur Joueur de @Ligue2BKT !



Félicitations Georges ! #TropheesUNFP pic.twitter.com/Ko8rUu2vMh — UNFP (@UNFP) May 28, 2023

Luka Elsner a reçu le Trophée du meilleur entraîneur de Ligue 2 de la saison. L'ancien coach du Standard, de Courtrai et de l'Union SG est en tête du classement avec Le Havre et tentera de valider la montée de son équipe en L1 lors de la dernière journée. Il devance Régis Brouard (Bastia), Olivier Echouafni (Quevilly-Rouen), David Guion (Bordeaux) et Laurent Guyot (Annecy).

On retrouve deux anciens joueurs de D1A dans l'équipe type de Ligue 2 avec Georges Mikautadze (ex-Seraing) et Niels Nkounkou (ex-Standard).

C'est l'histoire de 11 types qui composent le 11 type de @Ligue2BKT...



4 Havrais, 3 Stéphanois, 2 Bordelais, 1 Bastiais et 1 Messin représentés dans l'Équipe Type de @Ligue2BKT !



Un mot pour qualifier cette équipe ? #TropheesUNFP pic.twitter.com/AdxHI7u68B — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) May 28, 2023

L'ancien Standardman Mathieu Cafaro (Saint-Étienne) est récompensé par le Trophée Just Fontaine du plus beau but de Ligue 2 de cet exercice 2022-2023.