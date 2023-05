Champion si... : voici les différents scénarios de la course au titre

Le titre de champion de Belgique se disputera dimanche entre l'Antwerp, Genk et l'Union Saint-Gilloise. Une course folle et du jamais vu depuis l'instauration des Playoffs.

Il n'y a jamais eu de lutte pour le titre entre trois équipes lors de la dernière journée de championnat depuis l'instauration du système des Playoffs en Belgique. Pourtant, ce dimanche, l'Antwerp, Genk et l'Union Saint-Gilloise vont bien se livrer une bataille sur le terrain et à distance. Une seule de ces équipes soulèvera le trophée et voici les scénarios possibles : L'Antwerp champion si : - Il s'impose à Genk - Il partage à Genk mais que l'Union ne gagne pas face au FC Bruges Genk champion si : - Il s'impose face à l'Antwerp et que l'Union ne gagne pas contre le FC Bruges L'Union championne si : - Elle s'impose contre le FC Bruges et que l'Antwerp ne gagne pas contre Genk