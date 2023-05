Roberto Martinez : "J'ai besoin de quelqu'un comme Cristiano Ronaldo dans un vestiaire"

Sélectionneur du Portugal depuis quelques mois, Roberto Martinez a décidé d'à nouveau sélectionner Cristiano Ronaldo pour les prochains matchs en éliminatoires pour l'Euro 2024.

Une décision qui était pourtant loin d'être évidente. Ronaldo est en effet en fin de carrière et joue à Al-Nassr (Arabie Saoudite). De plus, son comportement et ses performances avaient posé question lors de la dernière Coupe du monde, lui qui avait été remplacé par Gonçalo Ramos.

Roberto Martinez a, comme lors des matchs internationaux de mars, décidé de faire confiance au joueur aux 198 sélections et 122 buts en équipe nationale.

L'ancien sélectionneur de la Belgique s'est expliqué à ce sujet au micro de TalkSport. “J’ai eu l’occasion de rencontrer tous les joueurs et Cristiano n’était pas prêt à prendre sa retraite internationale. Il avait envie de faire partie de ce nouveau processus", explique-t-il. “Il a marqué quatre buts (lors des matchs en mars dernier) et a été un véritable leader, un vrai capitaine. Aucun autre joueur ne possède son expérience ! Il peut atteindre les 200 matches internationaux. J’ai besoin de quelqu’un comme lui dans un vestiaire."