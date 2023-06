Openda seul pour remplacer Lukaku, le gros problème de la nouvelle génération des Diables ?

La nouvelle génération des Diables a fière allure, notamment au milieu de terrain. Si certains incertitudes subsistent en défense, c'est surtout le poste d'attaquant de pointe qui inquiète. Si ce n'est Lois Openda, personne ne semble à la hauteur pour reprendre le rôle de Romelu Lukaku.

Ce jeudi, Jacky Mathijssen a présenté une liste qui a fière allure pour l'Euro Espoirs, qui débutera le 21 juin en Géorgie. Si Maarten Vandevoordt est pressenti pour succéder de longues années à Thibaut Courtois en équipe A, quelques incertitudes subsistent en défense, où les Diablotins peinent à véritablement se révéler malgré les bonnes saisons de Debast, De Cuyper et Al-Dakhil.

Au milieu de terrain par exemple, l'avenir semble déjà bien mieux tracé avec des noms tels qu'Amadou Onana, Roméo Lavia, Eliot Matazo et les autres Vranckx, Raskin, Vermeeren et Keita.

Sur les ailes aussi, la Belgique parait bien fournie pour l'avenir avec Johan Bakayoko, Jérémy Doku et les plus jeunes Julien Duranville et Mika Godts, qui évoluent toujours avec les U19 mais qui ont fait leurs débuts en A, respectivement au Borussia Dortmund et à l'Ajax Amsterdam.

Openda unique remplaçant de Romelu ?

Seul un poste pourrait plus précisément poser problème, celui d'attaquant de pointe. Âgé de 30 ans, Big Rom' a annoncé que l'Euro 2024 pourrait être son dernier grand tournoi et Lois Openda se présente comme son seul remplaçant potentiel.

Chez les espoirs, Yorbe Vertessen et Anthony Descotte ne semblent pas vraiment avoir la carrure pour avoir le même impact que Lukaku, Kyan Vaesen pas davantage. Ailier gauche de nature, Largie Ramazani peut occuper la position mais l'avant d'Almeria (22 ans) devra rapidement passer un palier s'il veut atteindre cet objectif.

Chez les U19, il faudra attendre l'évolution de Lucas Stassin, Norman Bassette, Roméo Vermant voire Mario Stroeykens, mais la Belgique pourrait avoir des problèmes à se trouver un numéro 9 de classe mondiale dans les prochaines années si Lois Openda est, un jour, appelé à être indisponible lorsque Lukaku ne sera plus là.