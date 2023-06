Ronny Deila s'exprime pour la première fois depuis son départ du Standard : "Je saisis les opportunités quand elles se présentent"

Pour la première fois depuis son départ du Standard, Ronny Deila s'est exprimé dans la presse norvégienne. Le futur entraîneur de Bruges a relativisé son départ.

Ronny Deila a choisi la presse norvégienne et le média Telemarksavisa pour évoquer son départ du Standard de Liège, qui a tant fait polémique en Belgique. Le futur entraîneur du Club de Bruges, actuellement en vacances, est revenu sur cette décision en soulignant notamment le pas en avant que constitue ce "transfert".

"Je pense pouvoir mettre le Club de Bruges au niveau du Celtic Glasgow, c'est à peu près la même chose. Le Celtic a probablement plus de supporters mais sur le plan sportif, c'est comparable", estime Deila. "Les ambitions ? Il n'y a rien de plus à dire que : le titre, jouer l'Europe et y prester. Les ambitions sont très élevées".

Pour le Norvégien, pas de doute, donc, il a fait le bon choix. "Les circonstances et les bases sont meilleures là également", pointe Deila. "Ce sera un magnifique défi. Vous savez, j'ai l'ambition d'aller le plus loin et haut possible en football, c'est donc une décision évidente pour moi...nous vivons dans un monde cynique et cruel".

"J'essaie de saisir les opportunités au fur et à mesure qu'elles se présentent à moi. Puis, je fais de mon mieux. C'est une vie amusante, mais fatiguante. Je n'ai pas pris de temps pour moi depuis que je suis dans le football", souligne Ronny Deila, qui passe en ce moment du temps en famille avant la reprise.