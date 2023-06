Le RWDM officialise son nouveau CEO...mais pas que

Comme pressenti ces derniers jours, Gauthier Ganaye est le nouveau CEO du RWDM. Le club a également présenté deux nouveaux membres de sa direction.

On l'oublierait presque au milieu de la passe d'armes entre John Textor et Thierry Dailly mais le RWDM s'est doté d'un nouveau CEO. Le club molenbeekois a officialisé aujourd'hui qu'il s'agissait bien de Gauthier Ganaye, actif à Ostende et à Nancy depuis 2020.

Dans son communiqué, le RWDM indique également que Maxime Vossen, un juriste belge intègre la nouvelle direction en tant que COO tandis que Tom Chambers, spécialiste anglais du recrutement, arrive en tant que nouveau responsable du recrutement.

"Leurs expériences collectives, leurs compétences et leur dévouement seront déterminants pour structurer le club sur et en dehors du terrain, en ligne avec la vision et l’ambition du RWDM dans cette nouvelle ère pour le club. Grâce à leur leadership, nous voulons stabiliser le RWDM dans l’élite du football belge, avec l’identité du club préservée et renforcée" commente John Textor à propos de ces nouvelles têtes.