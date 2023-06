Jelle Bataille évoque les supporters du Club de Bruges : "Ils ne font que nous motiver"

Le week-end dernier, il était clair que les supporters du Club Bruges ont montré qu'ils ne voulaient pas que l'Antwerp remporte le titre. A Anvers, on s'en fiche un peu.

La tâche de l'Antwerp est simple sur le papier. Il lui suffit de gagner contre le Racing Genk pour remporter le titre. Un match nul est également possible, mais il dépendra alors du résultat de l'Union contre le Club de Bruges. Bataille est convaincu que les Brugeois feront leur devoir. "Bruges ne va pas à l'Union pour perdre 5-0. On entre toujours sur le terrain avec un certain sens de l'honneur. Si nous étions dans cette situation, nous irions aussi à fond".

Les supporters du Club voient les choses différemment. Ils ne veulent pas que l'Antwerp remporte le titre. Si cela ne tenait qu'à eux, l'Union ne serait pas stoppée dans son élan. On l'a vu le week-end dernier lorsque les supporters du Club Brugge ont scandé "Antwerp marginal". Bataille ne cache pas ce qu'il pense de cette situation en tant que groupe de joueurs. "Il y a suffisamment de vidéos qui circulent sur Internet. Elles ne font que nous motiver. Nous sommes assez forts pour y faire face en tant que groupe et nous placer au-dessus de tout cela."