Gojko Cimirot : "Je garderai beaucoup de bons souvenirs"

Ce samedi soir, La Gantoise s'est imposée lors de la dernière journée de Playoffs 2 contre le Standard de Liège (3-1).

Le Standard de Liège a ouvert le score via Balikwisha (11e) avant de voir La Gantoise l'emporter grâce à un triplé de Cuypers (23e, 43e et 79e pen). Les Rouches terminent à la septième place sans la moindre victoire dans ces Playoffs 2.

"On savait que Gand était une bonne équipe et la défaite est logique dans l’ensemble", a confié Gojko Cimirot au micro d'Eleven Sports à l'issue de la rencontre. "Je garderai beaucoup de bons souvenirs ici, notamment la Coupe de Belgique qu’on a gagné lors de ma première saison. Je suis heureux et fier d’avoir pu jouer plus de 200 matchs sous le maillot de ce grand club", a conclu l'international bosnien.