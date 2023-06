Stress et tension au programme lors de Genk-Antwerp : "Tu es à nonante minutes du titre ou de rien du tout"

L'Antwerp a reçu un sacré uppercut le week-end dernier en partageant l'enjeu contre l'Union Saint-Gilloise lors de la cinquième journée des Playoffs 1. Le Great Old avait l'opportunité d'être sacré mais n'est pas parvenu à battre une équipe bruxelloise réduite à dix.

L’Antwerp a gaspillé une première balle de match à domicile dimanche dernier face à l'Union Saint-Gilloise. "Ils ont disputé une bonne première période et sont parvenus à ouvrir le score. Puis, il y a eu le tournant de la rencontre avec la sortie de Janssen. Et malheureusement Mark van Bommel ne dispose pas d'un autre buteur qui puisse convenablement remplacer le Néerlandais", nous confie Alex Czerniatynski. "Ils ont reculé plutôt que de faire le break et l'Union SG est arrivée à égaliser sans avoir fait un grand match. Est-ce que c'est plié pour l'Antwerp ? C'est difficile à dire avant ce déplacement à Genk. Ils sont allés gagner 0-1 en championnat et 0-3 en Coupe là-bas, mais les Limbourgeois ont de nouveau les crocs et feront tout pour tenter d'aller chercher ce titre. Ce que je sais, c'est que l'Union a toutes les cartes pour s'imposer ce dimanche car Bruges semble démobilisé et doit se passer des services de neuf joueurs pour cette dernière rencontre", explique l'ancien Diable Rouge.

"Le spectateur neutre se régale avec ces Playoffs 1"

Néanmoins, l'Antwerp est le seul club qui a encore son sort entre les mains. Une victoire à Genk offrirait au matricule 1 son 5e titre, le premier depuis 1957. "Le match sera évidemment tendu : tu es à nonante minutes du titre ou de rien du tout. Cela trotte dans la tête des joueurs et la première équipe qui encaisse doit déjà se dire qu'il faudra en marquer deux pour l'emporter. J'espère qu'il y aura un arbitre de bon niveau car la VAR n'est pas assez souvent à la hauteur malheureusement. Quoi qu'il en soit, le spectateur neutre se régale avec ces Playoffs 1 et ces trois équipes qui peuvent encore espérer décrocher le titre lors de la dernière journée. Je n'ai jamais vu cela de ma vie, mais je n'aimerais pas être l'un des fans de ces trois clubs tellement c'est stressant", conclut Alex Czerniatynski.