L'Antwerp voudrait à nouveau recruter un Diable Rouge !

Le Great Old compte bien recruter belge, comme il l'a fait avec Alderweireld, Nainggolan, De Laet etc.

La bonne affaire se situe peut-être du côté de l'Allemagne. Et elle s'appelle Dodi Lukebakio. Celui qui a impressionné dernièrement sous le maillot des Diables Rouges sort d'une très bonne saison avec l'Hertha Berlin (12 buts et 5 assists).

Suite à la relégation du club berlinois, Lukebakio va changer d'air. Selon Florian Plettenberg, journaliste très réputé de Sky Sport, l'Antwerp serait très intéressé par Lukebakio. Van Bommel serait charmé par son profil.

Des discussions auraient déjà eu lieu. On parle d'une somme de 12,5 millions d'euros, ce qui est accessible financièrement pour l'Antwerp.

Le Great Old semble en bonne position sur ce dossier, mais devra faire face à une concurrence venant d'Espagne, d'Italie et de France.

News #Lukebakio: Royal Antwerpen (Mark van Bommel) very interested! Talks and expectations about a transfer fee between €12-15m. But no final decision yet.



More clubs from 🇪🇸, 🇮🇹 and 🇫🇷 are in. @SkySportDE 🇧🇪 pic.twitter.com/3IcvCM4YVr