Le PDG de la Pro League voit sonner la caisse enregistreuse après le dénouement fou du championnat

Lorin Parys, PDG de la Pro League, a vécu la lutte pour le titre dans les airs. Entre Bruxelles, Gand et Anvers, il s'est finalement posé au Bosuil pour remettre le trophée aux joueurs de Mark Van Bommel. Un tel dénouement, c'est assurément une belle publicité pour notre championnat.

"Une telle fin de saison n'est pas commune et c'est une très belle publicité pour le football belge", estime le PDG de la Pro League Lorin Parys. Un scénario tombé à point nommé car bientôt, il faudra négocier un nouveau contrat de droits TV, l'actuel avec Eleven s'arrêtant dans deux saisons.

A l'époque, la chaîne de télévision avait déboursé 100M€ pour acquérir les droits de la Jupiler Pro League pour une durée de cinq ans. Désormais, Lorin Parys vise plus haut. "Nous allons entamer le cycle pour un nouveau contrat et allons explorer le marché. Le coup de départ est maintenant donné, nous attendons avec impatience les discussions que nous aurons avec notre partenaire actuel, Eleven" peut-on lire dans les colonnes de Het Laatste Nieuws.

"Nous allons aussi nous entretenir avec d'autres parties intéressées. Avec une telle apothéose, cela ne peut qu'être une bonne nouvelle" poursuit Parys, qui ajoute que cet argent est nécessaire pour développer le football professionnel en Belgique. "Il est important que les clubs en profitent pour devenir plus stables et durables. Nous essayerons de tirer le meilleur parti possible pour eux" a-t-il conclu.