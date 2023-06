Le Real Madrid prépare une arrivée XXL !

Dans les rumeurs de transfert les plus fréquentes, celle de Jude Bellingham au Real Madrid a une place de choix depuis plusieurs mois.

Auteur d'une très bonne Coupe du monde l'hiver dernier, l'Anglais sort d'une saison impressionnante avec le vice-champion (sur le fil) du championnat allemand, le Borussia Dortmund : 14 buts et 7 assists en 42 rencontres. Il a été élu joueur de la saison en Bundesliga.

Considéré comme l'un des plus grands talents du football mondial, le prodige de 19 ans aurait cédé aux sirènes de l'ogre espagnol. Selon les informations de The Athletic, Dortmund et le Real auraient trouvé un accord à hauteur d'un peu plus de 100 millions d'euros. Il devrait, si cela se confirme, passer sa visite médicale dans les prochains jours.

Real Madrid have reached an agreement with Borussia Dortmund to sign Jude Bellingham.#RMCF are set to pay #BVB in excess of €100million (£86m) in what will be one of the highest-value transfers in the history of both clubs.



