Will Still aurait déjà pu quitter le Stade de Reims !

Auteur d'une première saison très réussie à Reims, le coach belge Will Still a prolongé jusqu'en 2025 au Stade de Reims. Alors qu'un vif intérêt provenait de plusieurs grandes écuries.

Will Still a incontestablement été l'une des sensations en Ligue 1 cette saison. Reprenant un Stade de Reims à la dérive en octobre dernier, l'ancien adjoint du Standard a commencé par une très solide série de 18 matchs sans défaite.

Si le Belge a finalement décidé de prolonger jusqu'en 2025 en Champagne, il aurait déjà pu être tenté par signer dans un club plus huppé. Son nom a été cité du côté de West Ham. Et visiblement, cela n'était pas tant dans l'ordre de la rumeur...

"Reims m'a fait une belle offre. Il y avait des offres d'autres clubs, mais je ne pensais pas que c'était le bon moment pour partir (...) Je veux montrer à tout le monde que la saison dernière n'était pas un coup de chance", a déclaré Still dans une interview au Nieuwsblad. "Plusieurs équipes anglaises et une équipe française ont manifesté un grand intérêt. Des clubs plus importants que Reims. Mais je n'ai pas senti de déclic. C'est une décision logique de rester. Je me sens bien ici."