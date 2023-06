Retournement de situation pour l'ancien adjoint des Diables Thierry Henry

Pas de Paris Saint-Germain pour Thierry Henry. Libre depuis la fin de son bail à l'Union Belge, l'ex-adjoint de Roberto Martinez ne rejoindra pas la capitale.

Thierry Henry était cité avec insistance comme entraîneur adjoint du PSG : libre depuis la fin de son contrat à l'Union Belge, l'ex-T2 des Diables Rouges rejoindrait alors Julian Nagelsmann sur le banc parisien.

Mais L'Equipe révèle que le PSG aurait désormais fait volte-face. Alors que "Titi" lui-même hésitait à rejoindre la capitale, préférant un rôle de T1 quelque part, la direction parisienne ne serait désormais plus persuadée du succès d'un duo Nagelsmann-Henry. Il faut dire que Henry a laissé une impression mitigée en France lors de son expérience de coach à Monaco.

Thierry Henry est actuellement un analyste et consultant reconnu pour Sky Sports, en Angleterre, et pour Prime Video, en France. Il semble se plaire dans ce rôle, et ne quittera visiblement pas cette casquette tout de suite.