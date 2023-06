Qu'attendre du transfert de Youri Tielemans à Aston Villa ?

Après plus de trois ans à Leicester, Youri Tielemans est à un tournant de sa carrière à Aston Villa. Parviendra-t-il à retrouver son tout meilleur niveau ?

Auteur de la frappe surpuissante qui a permis à Leicester de remporter la FA Cup en 2021, Youri Tielemans symbolise à lui seul l’état de forme changeant des Foxes. Adoré pour ses coups de canon et pour ses passes laser, il quitte le club sur une relégation au cours d’une saison où l’ancien wonderkid d’Anderlecht n’a jamais véritablement atteint son meilleur niveau. Sa blessure à la cheville et le regain de forme de l’équipe à son retour n’y changent rien : de nombreux suiveurs du club le laissent volontiers partir, lui reprochant, comme à bon nombre de joueurs de l’équipe, son manque d’implication.

A l’image de son opération séduction lors de son arrivée à Leicester en janvier 2019 (3 buts et 5 assists rien que sur la deuxième partie de saison), il va falloir frapper fort pour redorer son blason. Le parallèle est vite fait avec sa situation à l’époque, lorsqu’il quitte Monaco en prêt, n’étant plus en odeur de sainteté sur le Rocher suite à ses performances en dents de scie et à la succession de Thierry Henry par Leonardo Jardim.

Le niveau de la concurrence àl’oblige une nouvelle fois à hausser ses standards. Ce n’est pasqui dira le contraire : malgré le changement d’entraîneur en cours de saison, il n’a débuté que 7 matchs en Premier League pour sa première année chez les Villans. Le profil de Youri Tielemans est évidemment différent mais le constat est le même : l’entrejeu est en place et il ne faudra pas traîner pour prendre le train en marche.

Depuis son arrivée en novembre dernier,a refait d’Aston Villa une équipe qui compte en Premier League, arrachant même la septième place qualificative pour la Conférence League alors que les Villans étaient à quatre points de la relégation à ses débuts.

Dans le milieu de terrain, il s’appuie sur trois joueurs inamovibles : le Français Boubacar Kamara a retrouvé sa place de numéro six à la fin de sa blessure au genou tandis que le capitaine John McGinn et l’international Douglas Luiz évoluent un cran plus haut. Le trio a même obligé le grand talent du club Jacob Ramsey à se décaler vers la gauche.

Si aucun des joueurs cités n’arrive en fin de contrat avant 2025, l’arrivée de Tielemans pourrait néanmoins être synonyme d’un départ. On pense à, présent au club depuis 2019 et proche de l'AC Milan ainsi que d’Arsenal l’été dernier avant de finalement resigner...pour partir plus cher cette année ?

En cas d’un départ des trois hommes,serait d’autant plus appelé à occuper un rôle important dans l’équipe la saison prochaine. Selon les médias anglais, Unai Emery l’aurait personnellement appelé à plusieurs reprises pour conclure son transfert, témoignant de sa volonté de compter le Diable Rouge dans son équipe.

Mais avant que les tractations du mercato estival ne rendent leur verdict, Tielemans doit d’abord se focaliser sur lui-même et son apport dans le jeu. Avec son aisance naturelle, le reste devrait suivre, surtout vu les occasions de se montrer qui se présenteront sur tous les fronts.