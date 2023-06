L'Autriche : une star mondiale, un enfant terrible, et une révélation aux côtés d'Openda

Ce samedi soir, les Diables Rouges se frotteront à l'équipe nationale autrichienne de Ralf Rangnick. Focus sur les joueurs majeurs de cette équipe nationale, et ceux à en devenir.

David Alaba

LA grande star de l'Autriche, c'est évidemment David Alaba. Le défenseur central du Real Madrid, révélé au Bayern de Munich, s'est imposé comme l'un des tout meilleurs à son poste au fil des années. Sa polyvalence est aussi l'un de ses points forts. En équipe nationale, il a déjà évolué en tant que milieu de terrain, mais aussi au poste d'arrière gauche comme ce fut le cas lors de l'Euro 2021. Sa frappe de balle, notamment sur coup franc, fait souvent des ravages.

Titulaire indiscutable en LaLiga, Alaba a souffert d'une blessure aux ischios qui l'a écarté des terrains pendant plusieurs semaines. En Ligue des Champions, Carlo Ancelotti ne l'a pas toujours titularisé. Lorsqu'il a décidé de l'utiliser en tant qu'arrière gauche, l'Italien lui a parfois préféré Nacho. Il a également dû faire face à la concurrence d'Antonio Rudiger.

A 30 ans, Alaba semble en légère perte de vitesse mais n'a plus vraiment grand chose à prouver. En équipe nationale, il est un taulier indiscutable depuis de longues années, portant la première fois le brassard de capitaine en 2017. Il a aussi beaucoup marqué avec l'Autriche : 15 buts, et pas que sur phases arrêtées. Face aux Diables, il jouera son 100e match en équipe nationale. Il montera ainsi sur le podium des joueurs les plus capés avec l'Autriche, à égalité avec Aleksandar Dragovic.

Marko Arnautovic

Le recordman de sélections, c'est lui : Marko Arnautovic, qui compte 106 caps. L'attaquant a toujours eu du mal à se défaire de cette image d'enfant terrible. Révélé très tôt à Twente, il tente un prêt à l'Inter. La saison d'après, il signe au Werder Brême. En Bundesliga, il lasse ses dirigeants par son comportement.

Trois ans plus tard, il fait sensation en décidant de rejoindre Stoke City, ambitieux à l'époque. Le natif de Vienne se mettra enfin en évidence lors de ses deux dernières saisons chez les Potters, s'offrant un superbe transfert à West Ham, qui le recrute pour plus de 22 millions en 2017.

Arnautovic cèdera ensuite, alors qu'il semble au pic de sa carrière, aux sirènes du championnat chinois. Au Shangai SIPG, il rejoint les Hulk et Oscar, s'offrant là une aventure très riche (au sens propre du terme), n'étant pas toujours repris, mais marquant tout de même 20 buts en 39 matchs.

Paradoxalement, c'est vers la fin de sa carrière qu'Arnautovic commence à se montrer régulier et enchaîner les buts. A Bologne, aux côtés d'Arthur Theate, il claque 14 buts en 33 matchs de Serie A. Cette saison, il a marqué 10 buts en 21 matchs de Serie A. Pas mal.

Lors de son passage en Chine, il est écarté de la sélection. Il y revient après près de deux ans. A 34 ans, il est au crépuscule de sa carrière. L'on gardera probablement l'impression d'un grand talent un peu gâché et à l'image ternie - comme à l'Euro 2021 où il avait été suspendu pour avoir insulté le Macédonien Alioski. Il reste tout de même un attaquant de qualité, ayant marqué 34 buts sous les couleurs autrichiennes. D'ailleurs, on se rappellera que c'est lui qui marque le but du 1-2 face à la Belgique en 2010...

Konrad Laimer

En parlant de cadres, Konrad Laimer n'a rien à envier aux deux joueurs précités. Cela fait depuis plusieurs saisons qu'il bonifie le milieu de terrain du RB Leipzig. Il s'est tout simplement installé parmi les meilleurs joueurs de Bundesliga. Et si Leipzig a réalisé des parcours plus qu'honorables en Europe ces dernières années et a remporté la Coupe d'Allemagne la saison dernière - le premier trophée majeur de son histoire -, c'est en grande partie grâce à lui.

Les performances de Laimer ont attiré plus d'un grand club européen. Après 190 matchs joués sous les couleurs des Roten Bullen, il rejoindra le Bayern de Munich la saison prochaine.

Laimer compte 26 sélections avec l'Autriche. Il avait été capitaine lors du match de mars face à l'Estonie. Il sera absent face aux Diables, suite à une blessure à la cheville.

Marcel Sabitzer, lui ancien de Leipzig et prêté en seconde partie de saison par le Bayern à Manchester United, devrait quant à lui débuter sur le banc ce samedi.

Kevin Danso

Le RC Lens est parvenu à réaliser une saison encore meilleure que la précédente. Deuxièmes de Ligue 1 derrière l'intouchable PSG, les hommes de Franck Haise ont produit un football attrayant et disputeront la Ligue des Champions pour la première fois depuis 20 ans.

Si les Sang et Or ont pu compter sur les arrêts de Brice Samba, les exploits de Seko Fofana et l'explosion de Lois Openda, ils doivent aussi leur réussite à leur défenseur central Kevin Danso. Recruté à Augsburg il y a deux saisons, Danso est devenu l'un des tous meilleurs défenseurs de Ligue 1 cette saison, se frayant même une place dans l'équipe-type du championnat.

A 24 ans, sa carrière a pris un sacré boost. D'ailleurs, tout comme Openda, plusieurs grands clubs européens comme l'AC Milan voudraient le recruter cet été.

Malheureusement (ou heureusement, c'est selon), Danso, tout comme Laimer, ne sera pas disponible contre les Diables.

Xaver Schlager

L'équipe nationale autrichienne profite largement des connexions entre le deux entités Red Bull. De nombreux joueurs sont passés de Salzbourg vers Leipzig. Le cas de Xaver Schlager est quant à lui un peu plus spécial. Pour arriver à Leipzig, il a d'abord dû transiter par Wolfsburg, où il a rencontré les Diables Bornauw, Casteels, Lukebakio et Vranckx.

Il y a deux ans, alors qu'il évoulait encore chez les Loups, nous nous étions déjà intéressés à son profil. Cette saison avec Leipzig, il n'a fait que confirmer. Une rupture au ligament a cependant freiné sa progression.

En équipe nationale, il compte déjà 33 sélections à seulement 25 ans. A l'Euro 2021, où les Autrichiens feront passer des sueurs froides à l'Italie en 8e de finales, il a tenu son rang de titulaire pendant l'ensemble de son parcours de son équipe. Il est désormais installé comme un cadre à part entière.

Junior Adamu

L'année dernière, le RB Salzbourg avait impressionné, se sortant d'une poule composée de Lille, Wolfsburg et le FC Séville. Outre les Adeyemi et Okafor, un autre jeune s'était mis en évidence : Junior Adamu. L'attaquant avait même marqué en 8e de finale aller face au Bayern, avant la déroute du match retour (7-1).

Après une première saison à 9 buts et 5 assists, Adamu avait été cité du côté de Marseille et Monaco. Il a finalement décidé de rester à Salzbourg. S'offrant une exposition en Ligue des Champions puis en Europa League, Adamu a encore fait mieux : 14 buts et 6 assists en 40 matchs.

En 5 sélections, le jeune joueur de 22 ans n'a pas encore su trouver le chemin des filets avec les Rot-Weiss-Roten. Espérons que cela ne soit pas ce samedi...

Nicolas Seiwald

On termine ce large tour d'horizon par un autre pur produit de Salzbourg : Nicolas Seiwald. Le milieu de terrain a grimpé tous les échelons chez les jeunes au sein de l'écurie Red Bull.

Cela fait depuis deux saisons qu'il est titulaire à Salzbourg. Il s'est fait remarquer la saison dernière en délivrant pas moins de 9 assists en Bundesliga autrichienne, qu'il remporte.

Après une deuxième bonne saison à Salzbourg, il a été transferé - vous l'aurez deviné - au RB Leipzig pour 20 millions d'euros.

En équipe nationale, il a été appelé il y a deux ans. Fait remarquable : sur ses 12 sélections, il a débuté 11 fois en tant que titulaire.