"Domenico Tedesco ne m'a pas du tout surpris"

Il y avait un match dans le match ce samedi entre deux experts de l'école allemande : Ralf Rangnick et Domenico Tedesco, qui se connaissent bien. C'est ce premier qui a pris l'ascendant.

Ralf Rangnick (64 ans) connaît très bien Domenico Tedesco, et vice-versa. Le sélectionneur des Diables Rouges est arrivé au RB Leipzig profitant des bases installées par Rangnick, architecte du football "à la Red Bull" de 2015 à 2019 ; les deux hommes se sont également croisés à Hoffenheim.

Après le match nul au Stade Roi Baudouin, le sélectionneur de l'Autriche n'exultait pas : "Si on nous avait dit avant le match que nous prendrions un point, on aurait signé. Bien sûr, trois points, ça aurait été idéal, mais au vu des occasions belges, eux aussi peuvent se dire cela", relativise Ralf Rangnick.

© photonews

"C'est la fin de la saison, beaucoup de joueurs étaient fatigués et pourtant, le niveau était très élevé sur le plan physique. Sur le plan technique, un peu moins", reconnaît-il. "Mais l'intensité, la façon dont cela passait d'un camp à l'autre, c'était presque trop élevé car cela laissait des espaces".

Pas surpris par Tedesco

Des espaces dont la Belgique n'a pas toujours réussi à profiter, en raison de mauvais choix dans le dernier geste, notamment. "J'en ai encore parlé avec Domenico : en un-contre-un, la Belgique, c'est le top niveau. Pouvoir faire monter des joueurs comme Openda, Trésor, Batshuayi... Dodi Lukebakio est aussi un excellent joueur, et voir que le Hertha Berlin est relégué avec un tel joueur dans ses rangs, cela rend la relégation encore plus difficilement acceptable", lance Rangnick.

Mais le vieux maître avait plus d'un tour dans son sac, et n'a pas été déstabilisé notamment par la tentative de Domenico Tedesco de surprendre l'Autriche avec Timothy Castagne dans un rôle très axial. "Je connais Domenico depuis longtemps et je n'ai pas du tout été surpris. Que ce soit un 4-3-3, un 4-4-2 ou cette fois un 3 arrière... nous étions prêts. Oui, il a essayé de nous attirer dans l'axe du jeu, mais cela ne m'a pas surpris", sourit l'ancien entraîneur de Manchester United.