Et si Thibaut Courtois ne revenait pas... ? (SONDAGE)

On ignore encore comment Domenico Tedesco va gérer le cas Thibaut Courtois. Mais si le portier ne revenait pas, qui serait son remplaçant ?

Une chose est sûre : Domenico Tedesco ne devrait pas forcément "abandonner" dans le dossier Courtois. Dès son arrivée à la tête des Diables, le Germano-Italien avait fait de Thibaut Courtois l'un de ses meneurs, un cadre, et il a tenté de le conforter dans ses énormes attentes personnelles, celles d'un joueur à l'égo aussi surdimensionné que son importance dans le groupe.

Les Diables Rouges ont besoin de Thibaut Courtois, cela va sans dire : se passer du meilleur gardien du monde serait un énorme coup dur, et peut-être insurmontable en vue de l'Euro 2024. Mais Tedesco, s'il est un people manager et quelqu'un de très sensible, est aussi de l'école allemande.

Cela signifie que si Courtois ne fait pas de pas vers lui, la perspective d'une situation irréversible est réelle. D'autant que l'attitude du Madrilène n'est pas non plus très appréciée de ses coéquipiers... ni du public, qui est plutôt d'accord avec Domenico Tedesco dans cette situation. "L'union fait la force", voilà la devise nationale, et Courtois ne la respecte pas.

Reste à savoir qui sera entre les perches à l'avenir en cas de départ réel du mur de Madrid. Le n°2 officiel depuis la retraite de Simon Mignolet (qui pourrait bien avoir des regrets...), c'est Koen Casteels, qui a jusqu'ici été assez malchanceux en Diable mais a certainement les qualités requises.

Ce mardi en Estonie, c'est Matz Sels qui devrait occuper le poste. À 31 ans, il veut passer un palier cet été : un transfert, et un statut changé en sélection nationale ? À moins, bien sûr, que Maarten Vandevoordt entre dans une nouvelle dimension, lui qu'on a longtemps surnommé "le nouveau Courtois" de manière prématurée. Bodart et Kaminski, eux, prendront ce qu'on leur donne mais ne se font pas d'illusions.