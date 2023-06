La crise d'égo de Thibaut Courtois : Tedesco et les Diables s'en seraient bien passés...

Thibaut Courtois a-t-il réellement quitté la sélection par frustration après ne pas avoir été nommé capitaine contre l'Autriche ? Si c'est vrai, le gardien reste en réalité fidèle à une image plutôt négative.

Il y a décidément quelque chose de pourri au Royaume de Belgique. Et bien malin qui saura déterminer d'où vient l'odeur. En décembre dernier déjà, première alerte au Qatar : des tensions en interne, des disputes, un abcès à crever ? "Bullshit ! Niks !", affirmait Romelu Lukaku par la suite dans le documentaire One For All, qui interrogeait Witsel, Courtois et Lukaku sur le sujet.

Tout cela n'aurait été qu'un "coup monté", une tentative de déstabilisation venue de la presse. Probablement française, serait-on même tenté d'ajouter, puisque l'information venait de L'Equipe. Soit : faisons mine de les croire. L'affaire avait été exagérée, même si des tensions ont peut-être bien existé.

Mais aujourd'hui ? Est-ce, encore, une "tentative de déstabilisation" lancée par un média du nord du pays ? Ou Thibaut Courtois a-t-il réellement claqué la porte, frustré par le choix de Domenico Tedesco de donner le brassard à Romelu Lukaku ?

Thibaut Courtois

Jusqu'à la dernière minute, Tedesco faisait mine d'hésiter : ce serait soit Lukaku, soit Courtois qui porterait le brassard. Et le sélectionneur avait décidé d'alterner : Thibaut le porterait en Estonie, Romelu à domicile. Était-ce une erreur, alors que le gardien du Real Madrid était célébré pour sa 100e cap en avant-match ?

Pas un premier "écart" de Courtois

Peut-être. L'idée était certainement d'offrir un coup de boost à Lukaku, de lui signifier, devant un stade comble, le soutien absolu du football belge après son échec en finale de Champions League. Concevable, tout comme il est concevable que Courtois aurait préféré être mis à l'honneur, lui qui n'a été capitaine qu'une seule fois en sélection, lors du 3e match de poules au Mondial 2018, à Kaliningrad.

Mais si la déception peut se comprendre, reste une chose : Thibaut Courtois est au service de l'équipe nationale, pas l'inverse. Dès son arrivée, Domenico Tedesco a été très clair : lui, Lukaku et De Bruyne formaient son état-major, ceux dont il demanderait toujours l'avis. Jan Vertonghen, recordman de caps ? Il ne faisait pas partie des "cadres" officiels...et lui n'a pas eu un mot plus haut que l'autre depuis.

Calmer le jeu, et vite

Une différence de caractère, mais aussi d'égo. La carrière XXL de Thibaut Courtois est parsemée d'écarts de ce genre, d'explosions égotiques, de déclarations arrogantes. Elles viennent de la bouche du meilleur gardien du monde, et de l'un des meilleurs joueurs belges de tous les temps, et sont donc aisément pardonnables, mais celui qui s'étonne en 2023 d'une bouderie égocentrique de Courtois n'a pas été attentif jusque là.

Reste à voir si toute cette histoire est vraie...ou si c'est encore une fois "Bullshit ! Niks !" comme Lukaku l'avait si bien formulé à l'époque. Tedesco répondra-t-il ouvertement aux questions ce soir, en conférence de presse ? On prend le pari : probablement pas. La version officielle sera que Thibaut Courtois souffre d'une légère blessure, et a été autorisé à quitter le groupe.

Ce qu'il aurait probablement aimé faire, comme souvent, dès qu'un déplacement un peu pénible en sélection est au programme. Domenico Tedesco avait tenté de montrer un visage sévère en disant que ce genre de privilèges n'existerait plus ; est-ce la réponse du Madrilène ? Mystère. Toujours est-il que le sélectionneur des Diables va vite devoir calmer le jeu, appeler son gardien de but et tenter de trouver une solution... ou se priver pour de bon du meilleur gardien du monde. Après tout, personne n'est au-dessus du drapeau...