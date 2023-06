Jacky Mathijssen met intelligemment la pression sur les Pays-Bas avant le match de ce mercredi

Pas question de se mettre la moindre pression avant Belgique - Pays-Bas. Jacky Mathijssen a embrassé le rôle d'outsider.

Drôle de conférence de presse que celle réservée par Jacky Mathijssen à la presse néerlandaise, à laquelle il a tout d'abord tenu à répondre intégralement en anglais "pour suivre le protocole" (lisez ici).

Et à la question de savoir qui serait le favori de ce premier match de l'Euro, s'il y en avait un, Mathijssen a ironisé : "J'ai entendu ce matin les Pays-Bas dire en conférence de presse qu'ils étaient favoris du tournoi. Dès lors, ils ne peuvent être que favoris du match".

Le sélectionneur des Diablotins a cependant nuancé et développé par la suite. "Nous nous respectons beaucoup, ce sont deux belles équipes et ce sera un match passionnant. Nos philosophies de jeu sont positives", se réjouit Mathijssen, qui ne veut cependant pas parler... de derby du Plat Pays.

Pas un derby

"C'est un match à prendre dans son contexte, celui d'un Euro. Le terme de derby devrait être réservé aux matchs qui ont lieu sur le territoire belge ou néerlandais, ici, c'est un tout autre contexte", estime-t-il.

Devant des Openda et Raskin hilares à l'écoute de certaines réponses, Jacky Mathijssen a ensuite évacué toute pression. "Les Pays-Bas se voient favoris et ils ont de sérieuses raisons de le faire. Mais mes joueurs, eux, n'ont pas autant de pression qu'on le pense. Tout le monde sera libéré durant ce match, mais impliqué et ambitieux", assure le coach des U21.