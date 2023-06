Surréaliste : Jacky Mathijssen titille la presse néerlandaise, qui a dû poser ses questions... en anglais

La presse néerlandaise n'en revenait pas. En raison du protocole UEFA, elle n'a pas pu poser de questions...en néerlandais, à un coach néerlandophone.

Jacky Mathijssen a probablement un peu savouré le sourire jaune que lui a lancé notre confrère Stef De Bont, de Voetbal International, quand le sélectionneur des Espoirs lui a demandé... de lui poser sa question en anglais, plutôt qu'en néerlandais.

"C'est le protocole et nous allons le suivre, ce sera plus simple pour tout le monde", lance Mathijssen avec sérieux. Sur papier, il a raison : les questions pour la presse "internationale" sont censées être posées en anglais pour le streaming de l'UEFA. Mais le matin même, devant l'absence de journalistes ne parlant pas néerlandais, le protocole avait été ignoré, et les journalistes belges présents se sont adressés dans leur langue à Quinten Timber et Erwin van de Looi.

Qu'à cela ne tienne, Voetbal International s'exécute. "Je vais vous parler anglais alors, même si nous parlons la même langue, c'est un peu bizarre", grince notre confrère. Par la suite, interrogé sur ce demi-incident, Mathijssen assure qu'il aurait fait pareil avec tout journaliste étranger, et que c'était juste une question de protocole. Drôle d'histoire, "à la Belge"...