Yaya Touré, l'improbable bombe du Standard qui peut tout changer pour le mercato

C'est donc confirmé, même si ce n'est pas encore officiel : Yaya Touré va devenir l'entraîneur-adjoint de Carl Hoefkens, qui ne s'attendait certainement pas à ça il y a quelques semaines. Le Standard réalise un énorme coup, qui peut changer la donne pour cet été.

Sans remonter jusqu'aux belles années du football belge, quand nos clubs rivalisaient avec les plus grands d'Europe et remportaient des Coupes continentales (comprenez : avant l'Arrêt Bosman), la Pro League a vu éclore et passer de nombreux futurs grands noms du football européen.

Si aujourd'hui, notre championnat a pu s'enorgueillir de compter plusieurs joueurs made in Belgium en finales de grandes compétitions (De Bruyne, Courtois et Lukaku en Champions League, Perisic en Nations League...), le nom de Yaya Touré fait indéniablement partie des plus évocateurs à avoir commencé leur carrière en Belgique.

La grande époque des fameux "Ivoiriens de Beveren" paraît presque surréaliste avec du recul : Yaya Touré, Kolo Touré, Romaric, Gervinho, Didier Zokora... la liste est longue, et le nouvel adjoint du Standard en sera le représentant le plus fameux.

Une carrière incroyable, jalonnée de titres : champion d'Espagne (x2) et vainqueur de la Champions League avec le Barça, champion d'Angleterre (x3), vainqueur de la FA Cup et de la League Cup (x2) avec Manchester City ; 4 fois joueur africain de l'année, un record à égalité avec Samuel Eto'o, et vainqueur de la CAN 2015 avec la Côte d'Ivoire. Touré figure très haut sur la liste des plus grands joueurs africains de l'Histoire.

Une venue qui change tout

Comment le Standard a-t-il réussi un tel coup ? Les attaches de Yaya Touré en Belgique, certainement, ont joué : après des expériences surprenantes à Donetsk (où il a également joué, après Beveren) et Grozny, Touré a convaincu en tant qu'entraîneur de jeunes à Tottenham, mais un rôle d'adjoint au Standard serait un sérieux pas en avant.

Carl Hoefkens, T1, aura-t-il la personnalité nécessaire pour ne pas être trop "effacé" aux côtés de son bien plus célèbre adjoint ? Comme Thierry Henry aux côtés de Roberto Martinez (et encore l'Espagnol avait-il un statut incomparable à l'époque à celui de Hoefkens, bien sûr), le T2 sera la star. Mais Henry a déjà prouvé qu'une star de Premier League pouvait se faire discrète si nécessaire.

Et bien sûr, cette venue change tout pour le Standard. À l'image de l'arrivée de Vincent Kompany à Anderlecht en 2019, celle de Yaya Touré pourra suffire à faciliter le mercato liégeois : convaincre un grand talent africain ou un grand talent venu d'Angleterre (comme... Romaine Mundle ?) sera bien plus facile avec la perspective d'être coaché par l'un des milieux de terrain les plus influents de l'histoire du football anglais et africain ces 20 dernières années. Les Rouches accueillent plus qu'un adjoint : ils accueillent une légende.