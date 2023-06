Il visait la Ligue des Champions, il a finalement choisi l'Arabie Saoudite

Un deuxième international portugais en Arabie Saoudite. Six mois après Cristiano Ronaldo, c'est Ruben Neves qui rejoint le championnat saoudien.

Un nouveau défi exotique et probablement lucratif pour Ruben Neves. Après six ans en Angleterre, l'international portugais (41 caps) a signé en Arabie Saoudite. Il quitte Wolverhampton pour Al-Hilal. Un transfert qui rapportera 55 millions d'euros au club anglais.

Passé de Porto à Wolverhampton en 2017, Ruben Neves a disputé 253 matchs et planté 30 buts en Angleterre. Considéré comme une valeur sûre de Premier League, le Portugais avait laissé entendre qu'il allait partir cet été et avait même confié ses envies de disputer la C1 la saison prochaine. "On verra ce qu'il se passera, mais c'est clair que j'aimerais jouer la Ligue des Champions", avait confié le Portugais à Sky Sports le mois dernier.

Malgré l'intérêt du Barça, qui le suivait de près, Ruben Neves a finalement opté pour l'Arabie Saoudite, où il pourrait être rejoint par d'autres joueurs venus d'Europe. Les noms de Kalidou Koulibaly, Bernardo Silva ou encore de Romelu Lukaku ont notamment été liés à Al-Hilal ces derniers jours.